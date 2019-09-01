«Вильярреал» – «Реал Мадрид»: прогноз Жорди Гратакоса на матч испанской Примеры

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 3-го тура Примеры сезона-2019/20 «Вильярреал» – «Реал Мадрид».



Ставки: победа «Вильярреала» за 3.65.



«Вильярреал» – команда, которая всегда старается играть в атакующий футбол, даже если противостоит сильному сопернику. Эта не та команда, которая будет играть на 0:0. Стартовал «Вильярреал» неудачно – после двух туров у него всего одно очко. Но можно сказать, что ему не повезло. Играла команда неплохо и забила 5 мячей.



Неудачный старт только подхлестнёт команду и заставит ее пойти вперед. Игра будет открытой, и в ней у «Вильярреала» есть шанс. Тренер Хавьер Кальеха сам когда-то играл за «Вильрреал» и знает, как вдохновить игроков на подвиг.



А «Реал» после летней перезагрузки ещё не набрал оборотов – не всё ещё выстроено в командной игре, что показала домашняя ничья с «Вальядолидом» в прошлом туре. В общем, я жду в этой игре сюрприза.



Наверняка будут голы в обе стороны, и, на мой взгляд, игра может закончиться победой «Вильярреала» 2:1. Поставить предлагаю на победу хозяев».



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