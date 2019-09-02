Букмекеры назвали шансы «Спартака» стать чемпионом РПЛ после проигрыша «Зениту»

Вчера московский «Спартак» на своём поле уступил «Зениту» со счётом 0:1 в матче 8-го тура РПЛ. Единственный мяч в концовке 1-го тайма забил Юрий Жирков. После этого матча букмекеры резко повысили коэффициент на победу спартаковцев в РПЛ.



Поставить на то, что команда Олега Кононова станет чемпионом, можно с коэффициентом 20.0, что соответствует вероятности 5%. Перед матчем с «Зенитом» шансы спартаковцев оценивались коэффициентом 10.0.



По оценке аналитиков, фаворит — «Зенит». Шансы подопечных Сергея Семака эксперты оценили коэффициентом 1.75 (вероятность 52%, перед туром был 1.9). Поставить на «Краснодар», у которого после 8 туров столько же очков (17), можно за 5.0 (18%).



Сделать ставку на то, что чемпионом станет ЦСКА, можно с коэффициентом 8.0 (11%). Поставить на «Локомотив» предлагается за 10.0 (9%). Наконец, шансы «Ростова» букмекеры оценили коэффициентом 20.0 (5%).



После 8 туров в турнирной таблице РПЛ лидируют «Зенит», «Краснодар» и «Ростов», набравшие по 17 очков. У ЦСКА на одно очко меньше. «Спартак» и «Локомотив» отстают от лидеров на 3 очка.



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