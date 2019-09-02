Ю. Корея – Россия: прогноз Владимира Гомельского на матч ЧМ-2019 по баскетболу

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч мужского Кубка мира по баскетболу Южная Корея – Россия.
Ставка: Россия победит минимум в 17 очков за 2.48.
«2 сентября сборная России на Кубке мира проводит свой второй матч. Наш соперник по группе B — команда из Южной Кореи. Наша сборная в первом матче победила Нигерию, а Корея безнадёжно уступила Аргентине.
В сборной Южной Кореи я бы выделил трёх игроков. Это центровой Ра. Американец, получивший корейский паспорт. Незаменимый игрок. Он выполняет огромную работу под кольцом и в защите, и в атаке. Играет на уровне дабл-дабла в каждом матче. Плохо, что заменить его некем. К концу игры Ра очень устаёт. И два полевых игрока с хорошими бросками: Ким и Ли. На этом список опасных соперников заканчивается.
Сборная России будет иметь неоспоримое преимущество на щитах и в трёхсекундных зонах. Главное не начать бегать в том же темпе, что и быстрые соперники. Корея часто перестраивается в зону 2-3. И здесь не нужно спешить. У нас достаточно снайперов, которых через 3-4 передачи можно вывести на бросок без сопротивления.
Предположу, что сборная России одержит победу с преимуществом более 17 очков, а общий тотал составит менее 153 очков», — сказал Гомельский.
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