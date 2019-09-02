«Металлург» Мг — СКА: прогноз Андрея Пчелякова на матч КХЛ

Бывший нападающий сборной Казахстана, выступавший за российские клубы «Авангард», «Северсталь», «Металлург» Новокузнецк, СКА, «Крылья Советов», «Амур», участник двух Олимпиад Андрей Пчеляков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» Мг — СКА.
Ставка: ТМ 5 шайб за 1.75.
«Одному из грандов Восточной конференции – магнитогорскому «Металлургу» — в стартовом туре сезона предстоит сыграть с одним из фаворитов нынешнего чемпионата – питерским СКА.
Наверное, для уральцев нет более тяжелого соперника, чем команда с берегов Невы. В 10 последних очных матчах уральские хоккеисты сумели выиграть лишь однажды – в апреле 2017 года. С тех пор для них лучшим результатом была ничья в основное время, причем это случалось дважды в Санкт-Петербурге. В прошлом сезоне некогда грозная «Магнитка» за 120 минут игрового времени сумела лишь дважды поразить ворота СКА, пропустив в свои пять шайб.
На мой взгляд, игра будет плотной и вязкой. Скорее всего, града шайб мы не увидим, думаю, максимум четыре шайбы забросят команды на двоих. Хозяева постараются как можно надежнее сыграть в своей зоне и стараться наказать «армейцев» на контратаках. В «Металлурге» есть кому забивать – Мозякин, Любимов, Кулемин, Локтионов, Паршин, канадец Козун, швед Расмуссен. Но главная опасность, бесспорно, будет исходить от лучшего снайпера и бомбардира в истории КХЛ Сергея Мозякина.
Питерцы будут действовать «первым номером», владеть преимуществом, которое будет крайне тяжело воплотить в заброшенные шайбы из-за надежной игры в обороне уральского клуба», — сказал Пчеляков.
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