Южная Корея – Россия: прогноз «Чемпионата» на матч ЧМ-2019 по баскетболу

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на матч группового этапа ЧМ-2019 по баскетболу между сборными Южной Кореи и России.



Ставка: Южная Корея в первой четверти забьет меньше 18 очков за 1.9.



«Ближайший поединок крайне опасен для ставок. Понятно, что Россия фаворит, но букмекеры выставляют фору в районе 13-14 очков, и здесь возможны абсолютно противоположные варианты. Обе команды полностью тренерские, где дисциплина и выполнение установки идут на первом месте. Против Аргентины Гуна Ра (центровой с ростом 199 сантиметров) набрал 31 балл за результативность, отправив в цель 10 из 21 с игры, и добавил 15 подборов.



По мнению автора, сборной России легче действовать против соперника, обладающего ярким лидером впереди. Наши парни могут испытывать трудности в созидании, но победы Кулагин и партнёры будут вырывать за счёт обороны. От этого и попробуем отталкиваться. Итоговый счёт слишком непредсказуем, а вот на стартовый отрезок есть неплохое предложение от букмекерских контор.



За коэффициент 1.9 предлагаем присмотреться к индивидуальному тоталу Южной Кореи меньше 17,5 очка. Со стороны России ни о какой недооценке соперника не может быть и речи. Сергей Базаревич настроит команду на максимально агрессивное начало, и наши парни постараются полностью перекрыть кислород оппонентам. С Нигерией подобный трюк удался, бело-зелёные сообразили лишь 13 баллов в стартовой 10-минутке.



В матче с Аргентиной коллектив Ким Сан Шика пробил установленный тотал только в заключительной четверти, когда соперник бросил играть. В остальных 10-минутках баскетболисты Южной Кореи так и не сумели набрать 18 очков.



Против сборной России легче атаковать, если у оппонентов есть превосходство в таланте или габаритах, но ничего подобного в ближайшем поединке мы не увидим. Как минимум на старте встречи команда Сергея Базаревича продемонстрирует эффективную игру в обороне».

Южная Корея – Россия. Прогноз: ударный старт решит все проблемы Ставить на весь матч слишком опасно, логичнее поверить в оборону России в первой четверти.