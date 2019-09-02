«Металлург» – СКА: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» Мг — СКА.
Ставка: ничья в основное время за 4.00.
«На старте сезона часто бывают сюрпризы в плане результата, многие команды ещё не полностью готовы к чемпионату. Тяжело сказать, какая будет форма у команд на старте.
У «Металлурга» большие амбиции в этом сезоне, они хотят выйти в финал. Я думаю, они сыграют на максимуме в первой игре, но СКА — это сильная команда. Ожидаю увидеть упорный хоккей. Не думаю, что будет открытый хоккей, соответственно и высокой результативности я не жду от этой игры.
У СКА новый главный тренер и ушёл Павел Дацюк. Посмотрим, как изменится СКА под руководством нового тренера. Для «Металлурга» прошлый сезон получился провальным, они вылетели из Кубка Гагарина в первом раунде плей-офф. В этом сезоне они сделают всё, чтобы исправить эту ситуацию, и в любом случае «Металлург» — один из фаворитов Восточной конференции.
Это второй сезон для главного тренера Йозефа Яндача во главе «Металлурга», и он лучше узнал российский хоккей, российские команды. Магнитогорская команда должна улучшить свою игру по сравнению с прошлым сезоном.
Обе команды приложат все усилия и захотят удачно стартовать и показать свою силу, но, полагаю, не смогут выявить победителя в основное время», — сказал Вуйтек.
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