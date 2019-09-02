«Металлург» – СКА: прогноз Александра Кожевникова на встречу КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» – СКА.



Ставка: победа СКА в основное время за 2.25.



«Я думаю, что СКА сейчас приложит все усилия. Просто какое-то сомнение появилось у всех, что СКА не такая команда, но ведь есть игроки, которые могут решать исход матчей.



У «Металлурга» же пока самые сильные игроки не смотрятся. Сейчас, понятное дело, говорить трудно – ведь чемпионат только-только начинается. Я рискну предположить, что в этом матче с минимальным преимуществом, в одну шайбу, победит СКА. У них просто есть кому решать. Это видно по играм, когда вообще ничего не смотрится. Ещё раз – начало чемпионата, такая психологическая вещь. Сейчас во всех играх всем надо будет показать, всем что-то доказать и т.п. Поменялось в командах многое. Я же почему-то Яндачу не верю. Мозякин вообще сейчас не смотрится. Он, конечно, может забросить, но всё же победит СКА. У них есть командный дух.



Мы все знаем, как обычно начинает свои сезоны «Магнитка»: сперва первые месяца два крупно всем пролетает, потом набирает от матча к матчу и выходит в плей-офф. Там ведь есть Вася Кошечкин. Да, он всегда может пустить. Здесь, наверное, вся игра будет построена на том, что будут играть от обороны, будут стараться и смотреть по ситуации.



На предсезонке посильнее смотрится именно СКА. Не по составу даже, а по игре посильнее смотрятся они. Но говорить сейчас, в самом начале, повторюсь, трудно. Поставлю на минимальную победу питерцев в этом матче», — сказал Кожевников.

«Металлург» Мг — СКА. Прогноз: в Магнитогорске «армейцы» много не пропустят СКА в шести заключительных предсезонных матчах пропускал не больше одной шайбы.