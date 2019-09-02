Пике и Видаль выиграли в покер 500 тысяч евро

Футболисты «Барселоны» Жерар Пике и Артуро Видаль отличаются не только на футбольном поле. На днях игроки приняли участие в покерном однодневном турнире хайроллеров в одном из казино Барселоны. И получилось очень неплохо.



Пике по итогам турнира занял второе место. Его выигрыш составил 352 950 евро. Он уступил лишь профессиональному игроку в покер Хуану Пардо. Почин партнера по команде поддержал чилийский полузащитник. Артуро Видаль занял пятое место и выиграл 134 460 евро. Таким образом, суммарный выигрыш двух футболистов составил почти полмиллиона — 487 410 евро.



Интересно, что Пике уже участвовал в подобном турнире в 2017 году. Тогда футболист занял 5-е место. А вот для Видаля турнир 2019 года стал дебютным.