«Йокерит» – «Авангард»: прогноз Дениса Казанского на матч КХЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Йокерит» – «Авангард».



Ставка: «Йокерит» забьёт первым за 1.80.



«Йокерит» и «Авангард» сыграют между собой. Для «Авангарда» это будет первая поездка, а для «Йокерита» первая игра дома.



«Авангард» круто выступил с шайбой Чудинова, круто сыграл с ЦСКА. Но все-таки при счете 1:0 у ЦСКА был очень хороший шанс, чтобы все изменить и получить результат. Но этого не случилось, «Авангард» сыграл здорово, и заслуженно победил.



У «Йокерита» очень интересный состав, но, на мой взгляд, очень слабый тренер. Лаури Марьямяки не орел. При нем команда играет скучно, однако, если судить по тройкам и парам защитников, с качественным вратарем «Йокерит» вполне может дойти до финала конференции.



Когда первый домашний матч, когда большое количество эмоций, то здесь проклевывается вот какая история – первый гол в матче будет на счету «Йокерита». У «Авангарда» поездка, второй матч, а у «Йокерита» первая игра – он побежит, понесется и забьет первым.



Кстати, эти команды играли между собой совсем недавно в Петербурге – «Йокерит» победил со счетом 4:3. Но мы играем не на исход, а на первую шайбу. Я думаю, что «Йокерит» забьет первым, а дальше уже пойдет как пойдет. Кстати, как с ЦСКА и случилось.



Давайте посмотрим в этом направлении, так как команды еще очень мало сыграли, чтобы мы делали какие-то многоходовые расклады. Почему бы не сыграть на эмоциях», — сказал Казанский.



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