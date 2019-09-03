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Медведев — Вавринка: котировки на матч 1/4 финала US Open

Медведев — Вавринка: котировки на матч 1/4 финала US Open
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Сегодня на US Open в матче четвертьфинала россиянин Даниил Медведев сыграет с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой. Букмекеры назвали фаворита поединка.

Поставить на победу швейцарца можно за 1.73, что соответствует вероятности 55%. Сделать ставку на российского теннисиста можно с коэффициентом 2.10 (45%).

Вероятность того, что в матче будет как минимум 40 геймов, эксперты оценили коэффициентом 1.90. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на то, что теннисисты не доберутся до этой отметки.

По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход встречи, — победа Вавринки в четырёх партиях (коэффициент 3.45).

Победитель встречи в полуфинале сыграет с сильнейшим в противостоянии швейцарца Роджера Федерера и Григора Димитрова из Болгарии.

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