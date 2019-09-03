«Тоттенхэм» прекратил сотрудничество с российским букмекером

По данным британских СМИ, «Тоттенхэм» решил расторгнуть соглашение с букмекерской компанией 1xbet. Поводом стало расследование газеты The Sunday Times о нарушениях в рекламе букмекера.



В ходе расследования журналисты выявили, что компания предлагала клиентам в Великобритании ставки на детский спорт, рекламировалась на нелегальных сайтах, использовала в рекламе казино девушек-крупье с оголённой грудью. Также букмекер размещал в прямых трансляциях петушиных боев баннеры с логотипами клубов-партнёров из АПЛ — «Тоттенхэма», «Ливерпуля» и «Челси».



Букмекерская компания вынужденно закрыла доступ к своему сайту в Великобритании. По версии компании, недобросовестно сработали маркетинг-партнёры, размещавшие рекламу букмекера на нелегальных сайтах. В компании обещали провести собственное расследование.



БК 1xbet стала спонсором «Тоттенхэма» в 2018 году. Его срок истекал в 2022 году.