«Тоттенхэм» прекратил сотрудничество с российским букмекером

По данным британских СМИ, «Тоттенхэм» решил расторгнуть соглашение с букмекерской компанией 1xbet. Поводом стало расследование газеты The Sunday Times о нарушениях в рекламе букмекера.
В ходе расследования журналисты выявили, что компания предлагала клиентам в Великобритании ставки на детский спорт, рекламировалась на нелегальных сайтах, использовала в рекламе казино девушек-крупье с оголённой грудью. Также букмекер размещал в прямых трансляциях петушиных боев баннеры с логотипами клубов-партнёров из АПЛ — «Тоттенхэма», «Ливерпуля» и «Челси».
Букмекерская компания вынужденно закрыла доступ к своему сайту в Великобритании. По версии компании, недобросовестно сработали маркетинг-партнёры, размещавшие рекламу букмекера на нелегальных сайтах. В компании обещали провести собственное расследование.
БК 1xbet стала спонсором «Тоттенхэма» в 2018 году. Его срок истекал в 2022 году.
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