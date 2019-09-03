Медведев — Вавринка: прогноз Дарьи Левченко на 1/4 финала US Open

Ведущая «Матч ТВ» Дарья Левченко дала прогноз на матч 1/4 финала US Open между Стэном Вавринкой и Даниилом Медведевым.



Ставка: победа Медведева за 2.02.



«Думаю, что многие не ожидали увидеть в четвертьфинале швейцарца. Повезло ему, так как Джокович снялся с турнира из-за травмы плеча. Жаль, конечно. Мне хотелось вновь увидеть противостояние Медведева и Джоковича. Однако, не стоит списывать заслуги Вавринки лишь на травму Новака. Стэн хорошо прибавил по сравнению с прошлым сезоном. Да, ему не хватает легкости, не хватает скорости в передвижениях. Но есть неплохая подача. Кроме того, Вавринка редко ошибается и хорошо пробивает.



Медведеву я могу петь только оды. Я имею ввиду его теннис, а не поведение. Как всем известно, Даниил повздорил с американской публикой, показав им средний палец. Еще и накричал на судью. Россиянин вообще лидирует в туре по количестве побед за сезон. У меня только один вопрос: «Даня, сколько у тебя сил и хватит ли их на Вавринку?» Между собой Даниил и Стэн встречались лишь один раз и тогда швейцарец россиянина обыграл — 6:4, 3:6, 6:4, 6:1. Но сейчас Медведев находится совершенно в другой форме. Если брать Медведева в 2017-м году и сейчас — это совершенно разные теннисисты.



На мой взгляд, в этом матче все решат нюансы. Если у Медведева еще остались силы, то он должен обыграть Вавринку. Я в это верю, надеюсь. Буду наконец-то патриоткой. Поэтому поставлю на победу Медведева. Даниил сейчас находится на таком кураже, что просто обязан брать победу», — сказала Левченко.



Стэн Вавринка – Даниил Медведев. Прогноз: от россиянина потребуется подвиг Судьба даёт Медведеву уникальный шанс.