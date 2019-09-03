Федерер — Димитров: прогноз Дарьи Левченко на 1/4 финала US Open

Ведущая «Матч ТВ» Дарья Левченко дала прогноз на матч 1/4 финала US Open между Роджером Федерером и Григором Димитровым.



Ставка: 3 сета в матче за 1.72.



«Фаворитом в этой паре, понятное дело, является Роджер. Тем более, если посмотреть на статистику очных встреч между швейцарцем и болгарином — 7:0 в пользу Федерера. Причем Григор всегда довольно легко проигрывает Федереру. Вообще никогда не борется болгарин. А может, вообще не понял как действовать против великого теннисиста. Но если у него не получилось этого понять за семь предыдущих встреч, почему должно получиться сейчас? Особого скачка в рейтинге со времени последнего поединка Григор не сделал.



Хотя, этот розыгрыш Открытого чемпионата США Федерер начал не очень удачно. Сперва швейцарец отдал по сету Джумхуру и Нагалу, что вызвало большие опасения насчет подготовке третьей ракетки мира к этому первенству. Но по ходу турнира швейцарец набрал форму и уже вышел на свой уровень. Мне кажется, что Роджер вышел на свои идеальные кондиции. У Эванса и Гоффена уже не было никаких шансов. Что-то подобное ожидает и Димитрова, но сами понимаете, что кэфы на победу Федерера очень малы.



Тут нужно играться с форами и тоталами. Но даже так особо не разбежаться. Слишком уж все очевидно для букмекеров, так что сорвать куша, ставя на преимущество Федерера, вряд ли получиться. И тем не менее, я нашла кое-что интересно. Не думаю, что болгарин сумеет навязать борьбу и зацепить хотя бы сет, как это сделали на старте те же Сумит и Джумхур. Я предлагаю вам тотал меньше 3,5 сетов за 1,75», — сказала Левченко.



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