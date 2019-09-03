«Империя ставок»: пройди игру и получи бонус до 1000 рублей

«Чемпионат» приглашает вас пройти игру «Империя Ставок», специально разработанную для наших читателей. Вы можете получить 500 рублей за прохождение, а если выполните специальное задание – то 1000 рублей в виде фрибета.



В этом квесте вы играете роль основателя букмекерской компании. Вам предстоит принимать решения, от которых будет зависеть судьба вашего бизнеса. Достаньте стартовый капитал на своё дело, выберите бизнес-модель, развивайте свою империю, подпишите контракт с топовым футбольным клубом или хоккейной лигой, примите правильное решение во время мирового футбольного форума. Бонусное предложение в конце квеста – для новых клиентов «Фонбет».



Руководите букмекерской компанией в игре «Империя ставок»