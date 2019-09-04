Россия — Аргентина: прогноз Владимира Гомельского на матч ЧМ-2019 по баскетболу

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч мужского Кубка мира по баскетболу 2019 Россия — Аргентина.



Ставка: победа России с форой (+7,5) за 1.85.



«Матч Россия — Аргентина — это матч за первое место в группе В. Обе команды обыграли Нигерию и Южную Корею, обеспечив себе выход в следующий групповой этап. Теперь надо решить, кто туда выйдет с единственным поражением.



Аргентина — сильная, хорошо сбалансированная команда. Сильнейшим звеном в ней является задняя линия. Там играют хорошо знакомые нам игроки: Факундо Кампаццо, Лука Вильдоса и Николас Лапровиттола. Интересно, что все они номинальные первые номера. Все трое обладают высокой скоростной техникой, способны разогнать команду в быстрый прорыв, могут и сами забить из-за дуги. Но главное их оружие — это передача. Наиболее опасным мне представляется Кампаццо. Он по-спортивному наглый, злой и жесткий. Играть против него сложно и неприятно. Он очень атлетичный, несмотря на рост всего 179 см.



Сумеют игроки нашей сборной отсечь игроков периметра от своих форвардов — считай, полдела сделано. В команде Аргентины два отличных снайпера на позиции легкого форварда: Габриэль Дек и Патрисио Гарино. Этих игроков нельзя терять, они накажут. Тренер аргентинцев Серхио Эрнандес пригласил в команду гордость и славу аргентинского баскетбола Луиса Сколу. Ветерану уже 39 лет, но свою работу в атаке он выполняет исправно. В защите, конечно, сказывается потеря скоростных качеств.



Основным центром у соперника является Маркос Делиа. Я бы сказал, что он пользуется тем, что у него такие классные партнеры. Как только его опекун начинает подстраховывать, Делиа открывается под кольцо и получает мяч. Дальше дело техники.



Слабым местом аргентинцев является то, что у перечисленных мною игроков нет замены. Если заставить кого-то из лидеров соперника быстро набрать фолы, это будет очень полезно.



Сборная России показала, что у неё есть характер, есть лидеры и есть мотивация. Тренер Сергей Базаревич использует глубокую ротацию — это наш козырь. Не хочу сказать, что мы можем перебегать аргентинцев, но в концовке у наших игроков будет больше сил. Надо постараться использовать то, что Скола и Делиа не могут накрывать броски из краски. Получение мяча в движении при входе в трёхсекундную зону может создать моменты для взятия кольца без сопротивления. Наши Фридзон, Курбанов, Зубков и Воронцевич показали, что могут это делать.



Думаю, что поражение от Аргентины в товарищеском матче перед началом Кубка мира многому научило наших тренеров и игроков. Тем не менее не могу сказать, что я уверен в победе. Это будет сложная, напряженная игра, в которой самым главным фактором победы будет коллективный опыт.



Мой прогноз: победа Аргентины с преимуществом не более 7 очков; общий тотал — не более 163 очков», — сказал Гомельский.

Россия – Аргентина. Прогноз: вот и сказочке конец Аргентина побьёт все козыри сборной России, наших парней ждёт первое поражение на ЧМ-2019.