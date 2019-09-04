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«Локомотив» – «Спартак»: прогноз Дениса Казанского на матч КХЛ

«Локомотив» – «Спартак»: прогноз Дениса Казанского на матч КХЛ
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Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» – «Спартак».

Ставка: «Локомотив» забросит минимум 3 шайбы за 1.79.

«Спартак» — самая интересная команда, потому как возвращаются к бурной деятельности Олег Знарок и Харийс Витолиньш. Пока успехов там не видно – Кубок мэра провален полностью. С «Адмиралом» была любопытнейшая игра – можно вернуться с 0:3, но сгореть в овертайме. В любом случае это совершенно незаконченный продукт, и «Спартак» ещё долго будет находиться в этом процессе брожения. Но я уверен, что к началу плей-офф это будет абсолютно готовый коллектив. Всем видится, что Знарок пытается сделать нечто похожее на ХК МВД – может и получится, но пока есть сомнение в силе каждого хоккеиста индивидуально. Когда ХК МВД был в луче своей славы, то мы говорили, что там команда, в которой собраны квалифицированные игроки. Сейчас в «Спартаке», на мой взгляд, таких не очень много.

Поэтому с «Локомотивом» нынешний «Спартак» совершенно не надо сравнивать: Да Коста и Ландер — это совсем другой уровень. Очень крутые молодые игроки, Апальков, который, кажется, сто лет уже играет. У «Локо» россыпь звёзд в атаке, поэтому я не сомневаюсь в победе ярославцев. Это потом «Спартак» будет вставать, бить и показывать свой характер, но прямо сейчас «Локомотив» это уже законченный продукт, поэтому он победит достаточно комфортно.

Я думаю, что здесь победа «Локомотива» с хорошим индивидуальным тоталом», — сказал Казанский.

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