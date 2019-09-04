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Италия — Россия: прогноз Александра Аксенова на 1/4 финала ЧЕ-2019

Италия — Россия: прогноз Александра Аксенова на 1/4 финала ЧЕ-2019
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Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов дал прогноз на матч 1/4 финала женского чемпионата Европы по волейболу Италия — Россия.

Ставка: ТМ 178.5 очка за 1.87.

«Сборной России по волейболу в четвертьфинале достался один из самых неудобных соперников — команда Италии, прошлогодний серебряный призер чемпионата мира. С такими оппонентами хорошо бы встречаться в медальных матчах, но в этот раз свой максимум надо демонстрировать уже сейчас. В чем шанс подопечных Вадима Панкова — конечно же, это эффективность нашей диагональной Наталии Гончаровой, блок, который весьма неплохо работает на этом Евро, и подача, которая может позволить сдержать настырность итальянок в атаке. Если подача будет сложной, то, возможно, далеко не каждая атака великолепных Игону или Силлы — это две главные звездочки Италии — будет завершаться наборов очков.

Второе важное обстоятельство — это стабильность российского волейбола. Пока на этом чемпионате Европы был всего один поединок с участием наших девушек, в котором качество игры было идеальным — с командой Словакии. Обыграть Италию при отсутствии демонстрации максимального уровня — задача весьма трудная. Пока почти в каждом матче тот или иной игрок сборной России выпадал, и этот не сказывалось лишь потому, что соперники этим не пользовались. Италия обязательно за это накажет.

Покажет ли сборная России все лучшее? Вопрос весьма трудный. Надежда есть, но все-таки Италия — это фаворит. Поэтому мой прогноз на матч Россия — Италия — победа итальянок и тотал меньше по набранным очкам. Не думаю, что до пятого сета дойдет», — сказал Аксенов.

Италия – Россия. Прогноз: сет пишем, два в уме
От России не ждут победы. И в этом шанс наших девушек.
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