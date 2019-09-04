ENCE — Renegades: прогноз на киберспортивный матч StarLadder Major Berlin 2019

Завтра, 5 сентября, состоится киберспортивный матч четвертьфинала турнира StarLadder Major Berlin 2019 между финским коллективом ENCE eSports и командой Renegades из Австралии.



Ставка: победа ENCE за 1.35.



ENCE eSports сейчас находится в относительно шатком положении. Ведь парни хотят сделать замену после турнира и уже начинали тренироваться с новым игроком. А именно ENCE хотят заменить своего капитана — Aleksib на suNny, который бегает из одного коллектива в другой уже более полугода. Для Aleksib эта информация была как гром среди ясного неба, поэтому непонятно, какие сейчас взаимоотношения в команде. Как бы то ни было, это мэйджор, и не каждый день предоставляется возможность бороться за такой престижный титул. Поэтому вопрос мотивации побеждать отпадает сам собой. Решение об уходе Aleksib уже вроде как принято окончательно, будет забавно, если ENCE станет чемпионом StarLadder Major Berlin 2019 в такой ситуации. Всё-таки сейчас они попали на, пожалуй, слабейшего из возможных оппонентов — команду Renegades.



У этой команды из Австралии дела в последнее время идут очень плохо. 6-е место на cs_summit 4, 7-8 на DreamHack Masters Dallas 2019, а рамках ESL One Cologne 2019 всё стало ещё печальнее — 13-16-е место. Вроде бы команда молодая, но игроки будто перестали развиваться. На ESL One Cologne 2019 парням из Renegades не удалось выиграть ни одной карты. А ведь когда-то Renegades занимали 5-6-е место на таких крупных турнирах. Вроде бы Renegades понемногу приходит в форму, но боюсь, что они и так прыгнули выше головы в рамках турнира.



ENCE eSports обыграла абсолютно всех на своём пути, команда находится в действительно хорошей форме, даже несмотря на какие-либо разногласия с капитаном. Renegades еле-еле прошла в легенды. За бортом были команды, которые выглядели реально сильнее. Те же CR4ZY, как мне кажется, без проблем бы расправилась с австралийцами. Вроде бы четвертьфинал, и должна быть заруба, но мне кажется, что ничего подобного не будет. ENCE eSports должна уверенно побеждать, вполне возможно, что со счётом 2:0.