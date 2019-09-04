«Металлург» Мг — «Северcталь»: прогноз Александра Бутурлина на встречу КХЛ

Экс-нападающий сборной России, а также клубов ЦСКА, «Салават Юлаев», «Лада», ХК МВД, «Спартак», «Трактор», и «Амур» Александр Бутурлин дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» Мг — «Северсталь».



Ставка: победа «Металлурга» минимум в 2 шайбы за 1.70.



«Команды по-разному сыграли первые свои матчи сезона: «Магнитке» достался лидер нашего чемпионата и один из фаворитов сезона питерский СКА, и в итоге уральцы уступили. А команда из Череповца, хоть и не сумела удержать победу в Екатеринбурге, тем не менее одно завоеванное очко я бы назвал положительным результатом.



В Магнитогорске «Северстали» придется намного тяжелее. Уральцы после поражения от СКА перед своими зрителями проигрывать второй раз за три дня просто не имеют права, поэтому они с первых минут постараются захватить игровое и территориальное преимущество. Они будут больше атаковать, вынуждать череповчан нарушать правила, ну а как мощно «Магнитка» играет в большинстве, всем хорошо известно.



Если череповчанам удастся сдержать стартовый натиск хозяев, их шансы на положительный результат значительно увеличатся. Хотя уверен, что при любом раскладе итоговая победа будет за магнитогорским «Металлургом».



Уральцы для «Северстали» являются одним из самых неудобных соперников в Континентальной хоккейной лиге. В десяти последних очных играх череповчане ни разу не смогли выиграть в основное время!



Будет любопытно понаблюдать за дерби сталеваров, в котором окажутся мастеровитее хозяева. Думаю, скорее всего, они выиграют в две или три шайбы — 3:1 или 4:1», — сказал Бутурлин.



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