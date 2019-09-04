Сержант воровал оборудование из воинской части ради ставок на спорт

Начальник диспетчерского центра автомобильной военной части в подмосковной Балашихе сдал в комиссионный магазин все мобильные устройства, предназначенные для отслеживания и контроля выполняющих боевую задачу машин.



Хищение выяснилось во время проверки, мужчина сам во всем признался. Как пояснил сержант, ему понадобились оборотные средства, чтобы делать ставки на спорт, поэтому мобильные диспетчерские центры пришлось заложить. На реализацию он сдал 8 аппаратов МДЦ 14Ц8004.



Интересно, что через неделю после начала расследования мужчина вернул все похищенные устройства. Он сообщил, что выиграл на ставках и выкупил все планшеты.



По итогам расследования сержанта признали виновным во всех инкриминированных ему преступлениях и приговорили к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 35 тыс. рублей. Мужчина уже погасил штраф, сделав несколько удачных ставок.

