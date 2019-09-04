Эксперты: Хабиб может подраться с Макгрегором на выходных

7 сентября в Абу-Даби чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведёт бой против американца Дастина Порье. Поединок начнётся ориентировочно в 23:00 мск.
Свой предыдущий бой Хабиб провел 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Он победил ирландца Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе. После боя произошла драка, в результате которой россиянина отстранили от соревнований на девять месяцев. Сейчас букмекеры принимают ставки на то, что ситуация может повториться после боя с Порье.
Поставить на то, что Нурмагомедов и Макгрегор устроят потасовку до, во время или после боя с Порье, можно с коэффициентом 8.0. Это соответствует вероятности 12%. За 2.0 (50%) можно сделать ставку на то, что Хабиб после боя скажет что-нибудь о Макгрегоре.
- 4 сентября 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:33
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:37
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:01
-
10:00
- 3 сентября 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:51
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 2 сентября 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00