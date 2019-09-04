Эксперты: Хабиб может подраться с Макгрегором на выходных

7 сентября в Абу-Даби чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведёт бой против американца Дастина Порье. Поединок начнётся ориентировочно в 23:00 мск.



Свой предыдущий бой Хабиб провел 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Он победил ирландца Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе. После боя произошла драка, в результате которой россиянина отстранили от соревнований на девять месяцев. Сейчас букмекеры принимают ставки на то, что ситуация может повториться после боя с Порье.



Поставить на то, что Нурмагомедов и Макгрегор устроят потасовку до, во время или после боя с Порье, можно с коэффициентом 8.0. Это соответствует вероятности 12%. За 2.0 (50%) можно сделать ставку на то, что Хабиб после боя скажет что-нибудь о Макгрегоре.

Хабиб снова не сделает вес? Эксперты в полном неадеквате Самые дикие ставки на бой Нурмагомедов – Порье. Можно проверить коэффициент 250.0.