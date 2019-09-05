Во сколько играют Шотландия — Россия, где смотреть и какой прогноз

6 сентября в отборочном матче Евро-2020 встретятся сборные Шотландии и России. Начало — в 21:45 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на Первом канале.



Прогноз «Чемпионата»: победа России с форой «0» за 1.88.



«Станислав Черчесов опирается на проверенных бойцов, которые верой и правдой служат главному тренеру сборной. Россияне не дрогнут перед чужими фанатами, а по самоотдаче наши парни держат марку с домашнего чемпионата мира. Шотландцы предложат свой фирменный стиль «бей-беги», сделав основную ставку на верховые дуэли и расторопность при различных отскоках.



Букмекеры предоставляют всем поклонникам российского футбола отличную возможность сделать ставку с минимальным риском. Нам необязательно проверять чистую победу коллектива Станислава Черчесова, можно заиграть фору «0» на гостей за приличный коэффициент 1.88. В случае ничейного исхода произойдёт возврат средств, а при виктории Дзюбы и компании к приятным эмоциям добавится прибыль от пари.



Так как предстоящий матч является заключительным в первом круге для обеих сборных, то логичнее всего сравнить предыдущие результаты соперников. Шотландия на фоне Бельгии выглядела совсем безнадёжно, от Казахстана получено разгромное поражение, Кипр обыгран еле-еле благодаря голу на 89-й минуте, а в ворота Сан-Марино «Тартановая армия» отправила только пару мячей.



Россия заставила Бельгию попотеть, с Казахстаном наши парни разобрались без особых проблем, Сан-Марино превратилось в мягкую игрушку для набивания рекордов, а Кипр хоть и обыгран со счётом 1:0, но преимущество команды Станислава Черчесова не вызывало вопросов. Шотландия – это даже не Швеция, с таким соперником нужно нацеливаться на три очка. «Тартановая армия» сильна только духом и отвагой, а в классе и мастерстве хозяева уступают.



Особые надежды болельщики сборной возлагают на Артёма Дзюбу, чей гол или результативная передача доступны в букмекерских конторах за коэффициент 2.6. Лидер коллектива Станислава Черчесова сделал 4+1 с Сан-Марино и 1+1 с Казахстаном. Шансы на проход ставки приличные.



Шотландские защитники – это как раз то, что нужно форварду «Зенита». Настоящая мужская борьба и игра на втором этаже без постоянных симуляций отлично вписываются в стиль 22 номера нашей команды».



Шотландия – Россия. Прогноз: Дзюба задавит Макгрегора и спасёт Черчесова Звёзды «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» не сумеют остановить набравшую ход машину Черчесова.