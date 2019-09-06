«Голевая передача» от «Фонбет»: 500 рублей за шайбу — на развитие хоккея

Букмекерская компания «Фонбет» в новом чемпионате Континентальной хоккейной лиги, который стартовал 1 сентября, запустила благотворительную акцию «Голевая передача». Программа понятная и прозрачная: за каждую заброшенную шайбу «Фонбет» будет выделять на развитие детского адаптивного хоккея 500 рублей.



Все собранные в ходе акции средства пойдут на покупку инвентаря и экипировки, работу тренеров, аренду ледовых арен и проведение мероприятий.



Конкретные направления для финансирования будет определять специальный совет, в который войдут представители «Фонбета» и Детской следж-хоккейной лиги, КХЛ и авторитетные эксперты. Уже решено, что средства, собранные в сентябре, будут направлены на поддержку новой детской следж-хоккейной команды в Нижегородской области.



В этом году «Фонбет» стал официальным партнёром фестиваля Детской следж-хоккейной лиги, который пройдёт с 30 ноября по 4 декабря в Сочи.