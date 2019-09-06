Германия – Нидерланды: прогноз и ставка Нобеля Арустамяна на отбор Евро-2020

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 5-го тура квалификации Евро-2020 Германия – Нидерланды.
Ставка: минимум 4 гола в матче за 2.49.
«Я думаю, что немцы сейчас на пути перестроения команды после провального чемпионата мира в России и не самой удачной игры в Лиге наций. Голландцы же поменяли поколение, и раз уж их игрок признается лучшим в Европе (я имею в виду ван Дейка), это говорит о многом. Тем более у них на подходе много классных молодых футболистов.
В общем, мне кажется, что силы примерно равны. И так как обе команды исповедуют атакующий футбол, я бы поставил на то, что они на двоих сообразят как минимум четыре гола – тотал больше 3,5», — сказал Арустамян.
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