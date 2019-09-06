Кипр — Казахстан: прогноз Юрия Красножана на игру отбора Евро-2020

Бывший главный тренер сборной Казахстана Юрий Красножан сделал прогноз на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Кипр – Казахстан.
Ставка: победа Кипра за 2.25.
«В Никосии ожидается противостояние относительно равных команд, которые, возможно, поспорят между собой за четвертое место в отборочной группе чемпионата Европы-2020. Сборная Кипра видится чуть более опытной дружиной, — вынудила напрячься и сборную России, и сборную Шотландии в очных матчах, проиграв им лишь с минимальной разницей в счете.
Фактор домашнего поля немаловажен, но, в то же самое время, он может сыграть как в плюс, так и в минус хозяевам. Все будет в итоге зависеть от тех игровых стратегий, которые окажутся выбраны наставниками национальных сборных Кипра и Казахстана на предстоящий поединок.
Я желаю победы казахстанской команде, но думаю, что, все-таки, к ней будут ближе киприоты», — сказал Красножан.
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