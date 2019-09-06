Словакия — Хорватия: прогноз Алексея Андронова на отборочный матч Евро-2020

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов сделал прогноз на матч Словакия — Хорватия в квалификации Евро-2020.
Ставка: победа Хорватии за 2.20.
«Для Хорватии, как, в общем, для любой команды, вырвавшейся далеко на большом турнире, проведя на нем много времени, последующий временный период становится серьезным испытанием. А состав у Хорватии несколько меняется. Кто-то из сборной ушел, кто-то не играет за нее. В принципе, мы все это увидели в Лиге наций и весной.
Но, думаю, у Хорватии класс повыше, чем у Словакии. И пора хорватам взять себя в руки и начать играть так, как полагается финалисту чемпионата мира.
Хорватия будет играть на победу. А возможностей ее состава, я предполагаю, хватит для этого. Чистая победа Хорватии за 2,2», — сказал Андронов.
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 6 сентября 2019
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 5 сентября 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00