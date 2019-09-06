Словакия — Хорватия: прогноз Алексея Андронова на отборочный матч Евро-2020

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов сделал прогноз на матч Словакия — Хорватия в квалификации Евро-2020.



Ставка: победа Хорватии за 2.20.



«Для Хорватии, как, в общем, для любой команды, вырвавшейся далеко на большом турнире, проведя на нем много времени, последующий временный период становится серьезным испытанием. А состав у Хорватии несколько меняется. Кто-то из сборной ушел, кто-то не играет за нее. В принципе, мы все это увидели в Лиге наций и весной.



Но, думаю, у Хорватии класс повыше, чем у Словакии. И пора хорватам взять себя в руки и начать играть так, как полагается финалисту чемпионата мира.



Хорватия будет играть на победу. А возможностей ее состава, я предполагаю, хватит для этого. Чистая победа Хорватии за 2,2», — сказал Андронов.



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