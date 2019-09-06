«Динамо» М – «Спартак»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва – «Спартак». Игра состоится сегодня, 6 сентября, в Москве на арене «ВТБ».



Ставка: победа «Спартака» с учетом овертайма и буллитов за 2.10.



«Тяжелая игра и для одних, и для других. Наш тренер обещал обыграть своего соперника. Думаю, что «Спартак» должен побеждать, но в дополнительное время или даже по буллитам.



Ни те, ни другие не отошли еще. Начало сезона. Первые матчи команды уже провели, провели по-разному. Сейчас у всех свой размер площадок, все экспериментируют. Посмотрим, что будет, но поставить предлагаю на итоговую победу гостей по результатам матча», — сказал Кожевников.



«Динамо М» — «Спартак». Прогноз: Знарок наберёт очки в московском дерби Красно-белые впечатлили в Ярославле, а у «Динамо» результаты куда лучше, чем качество игры.