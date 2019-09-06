Шотландия — Россия: прогноз Ильи Казакова на игру квалификации Евро-2020

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура отборочного цикла к Евро-2020 Шотландия — Россия.
Ставка: Россия забьёт в обоих таймах за 4.95.
«Если говорить о матче в Глазго, то тут надо отделить эмоции личные от болельщицких пристрастий, статистики и аналитики прогнозов. Мне кажется, что Россия должна выиграть. Команда у Черчесова в хорошем состоянии, и это время года для нас комфортное, в отличие от любой из британских команд, в том числе от Шотландии.
Я думаю, что здесь может оказаться выгодной и эффектной ставка — «Шотландия не забьёт». Сборная России в последнее время играет неплохо в обороне, не пропуская, ну и Шотландия в атаке сейчас далеко не та команда, о которой можно говорить как о атакующей силе. Хочется поверить, но пока тяжело, в то, что Россия более двух мячей на выезде в Глазго забьёт, с учётом того, что первый матч команда Черчесова при спаренных встречах играет чуть слабее, чем второй.
Поэтому прогноз — Россия забьёт по голу в каждом из таймов, выиграет, забив менее 2,5 гола, и Шотландия не забьёт», — сказал Казаков.
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