Шотландия — Россия: прогноз Эльвина Керимова на игру отбора Евро-2020

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч группы I квалификации чемпионата Европы 2020 Шотландия — Россия.



Ставка: Россия не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.71.



«Шотландия и Россия встречаются друг с другом впервые за 24 года. Два официальных матча в рамках отбора к Евро-96 завершились вничью: 0:0 в Лужниках и 1:1 на «Хэмпден Парк» в Глазго. С тех пор утекло немало воды: шотландцы позабыли, что такое крупные турниры, а наша команда, напротив, является постоянным участником ЧЕ или ЧМ.



В группе I команда Стива Кларка является нашим главным конкурентом в борьбе за вторую путевку на Евро. Понятно, что с первого места выйдут бельгийцы, пока идущие без потерь. Выезд в Глазго — второй по сложности после Брюсселя. Играть против физически крепких и выносливых шотландцев будет непросто. Едва ли игра получится сверхрезультативной.



Мне ближе сценарии предыдущих наших встреч в отборе на Евро-96. И есть у меня уверенность, что наша сборная не проиграет. Во-первых, потому что здесь и сейчас команда Черчесова просто сильнее, во-вторых, уже давно шотландцы не обыгрывали серьезных соперников (даже дома) на официальном уровне. Я жду жесткой, вязкой игры, в которой наши наберут минимум 1 очко. Мой прогноз — сборная России не проиграет и тотал голов меньше (3,5) за 1,71», — сказал Керимов.



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