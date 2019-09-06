Германия — Нидерланды: прогноз Виктора Гусева на отборочную встречу Евро-2020

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Германия — Нидерланды.



Ставка: Нидерланды не проиграют за 1.87.



«Ни Голландия, ни Германия не занимают первое место в своей группе. Там лидирует Северная Ирландия, которая одержала четыре победы в четырех матчах. Вот за кем нужно угнаться.



Свои проблемы есть и у немцев, и голландцев. Для Германии ЧМ-2018 в России закончился неудачей. Тренера не поменяли, так как он начал перестройку. Мы знаем, что Лев ездил и разговаривал с монстрами своей команды — с Хедирой, с Мюллером. Объяснил им, почему они больше не нужны в сборной. Пришло новое время, в котором больше нет места ни Хедире, ни Мюллеру, ни Гетце, ни Боатенгу. Но и без этого есть и потери, которые не связаны с перестройкой. Травмы у Сане и Дракслера. И все же Германия — это Германия. За последние 8 матчей против Голландии немцы проиграли лишь раз. Несмотря на все кризисы, Германия остается серьезным соперником, хоть уже и не занимает первое место в рейтинге ФИФА.



Голландия, как мне кажется, возвращается на прежние рельсы, за движение по которым мы все и любили голландцев. Вспомните как они сыграли в Лиге Наций в группе, дошли до финала турнира. В команде есть Вильена из «Краснодара», бывший игрок «Спартака» Промес. И все остальные — Ван Дейк, Дебай, Де Йонг. Эти имена звучали в Европе в прошлом сезоне и продолжают и в этом. Естественно, Голландия стремится попасть на Евро. И так уже пропустили несколько важных чемпионатов. Сколько можно? И вот им выпал хороший шанс. При том, что они постепенно находят свою игру.



В 2018-ом году команды уже встречались дважды. Была и победа голландцев со счетом 3:0. А второй матч немцы сумели свести вничью. Нужно учитывать, что немцы играют на своем поле. Это как-то минимизирует проблемы Германии, которые я обозначил. Но я думаю, учитывая все вышесказанное, что в этом матче Голландия не проиграет», — сказал Гусев.



Германия – Нидерланды. Прогноз: Промес и ван Дейк уедут из Гамбурга ни с чем Молодые лидеры оранжевых заняты адаптацией в новых клубах, а звёзды Германии уже набрали форму.