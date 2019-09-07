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Эксперты назвали ставки россиян на бой Нурмагомедов — Порье

Эксперты назвали ставки россиян на бой Нурмагомедов — Порье
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7 сентября в Абу-Даби чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведёт бой с американцем Дастином Порье. Поединок начнётся ориентировочно в 23:00 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.

На победу Хабиба приходится 94% всего объема ставок на исход боя. Коэффициент на победу россиянина сейчас составляет 1.20. При открытии линии вероятность этого события оценивалась коэффициентом 1.27.

На Дастина Порье приходится 6% объема при коэффициенте 4.55. Коэффициент на успех американца растет, при открытии линии он составлял 3.75.

Больше всего игроки ставят на победу Нурмагомедова по итогам боя. На втором месте по популярности — победа Хабиба нокаутом. На третьем — ставка на успех Дастина Порье.

Самая крупная ставка, принятая компанией на текущий момент, — 1 410 000 рублей. Игрок поставил эти деньги на победу Хабиба Нурмагомедова с коэффициентом 1.20.

Предыдущий бой Хабиб провёл 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Он победил ирландца Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе. После боя произошла драка, в результате которой россиянина отстранили от соревнований на девять месяцев.

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Самые дикие ставки на бой Нурмагомедов – Порье. Можно проверить коэффициент 250.0.
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