Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье: прогноз Эдуарда Вартаняна на бой 7 сентября

Боец ММА Эдуард Вартанян дал прогноз на бой турнира UFC 242, в котором встретятся чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион UFC Дастин Порье.



«Хабиб победит, уверен на 70-80%. По стилистике он очень неудобный для Порье боец, к тому же разные габариты. Будет разница в антропометрии. За Хабиба говорят его феноменальные тайминг и давление. Плюс Нурмагомедов никогда не был в нокдауне, а у Порье нет нокаутирующей мощи.



Помешать Хабибу может случай, травма, рассечение, если придётся его снять с боя. Хабиб сильнее во всех аспектах. Можно ли назвать его главным спортсменом России? По количеству подписчиков, конечно. По информационному фону тоже. Сейчас он самый популярный спортсмен России. Бесспорно», — сказал Вартанян.



Хабиб снова не сделает вес? Эксперты в полном неадеквате Самые дикие ставки на бой Нурмагомедов – Порье. Можно проверить коэффициент 250.0.