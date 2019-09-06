Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье: прогноз Алексея Махно на бой 7 сентября

Боец ММА Алексей Махно дал прогноз на бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье в рамках турнира UFC 242.



Ставка: победа Нурмагомедова единогласным решением судей за 3.15.



«В этом бою, я думаю, понятно, что фаворит Хабиб — Дастину нечем брать. Он вроде и бьет, и борется, но и то, и другое делает по чуть-чуть. У Хабиба уже адаптированная ударная техника для его стиля, он здорово себя чувствует в этом плане. Ну а уровень борьбы у него, конечно же, космический.



Тем не менее это MMA, поэтому всегда есть нюансы. Рано или поздно все проигрывают, поэтому чем дальше заходит рекорд Хабиба, тем больше нужно быть начеку. Каждому парню хочется совершить чудо, и Дастин не исключение: он утверждает, что станет первым человеком, который побьет Хабиба.



Я бы не стал списывать его со счетов. Это MMA, поэтому шансы есть всегда и у всех. В этом и есть весь кайф MMA — сенсация всегда может случиться. Плюс Дастин является таким андердогом, что на него абсолютно ничего не давит в психологическом плане. В этом и есть его опасность. Он неплохо дышит и достаточно плотно бьет. Если, например, взять того же Барбозу или Джонсона, то вот они высокие, долговязые ударники, к которым легко проходить. А Дастин маленького роста, эдакий бычок, таких партнеров непросто переводить в борьбу.



Дастин в расцвете сил, это апогей его карьеры. Уверен, что вся команда работает в сумасшедшем темпе на него и подготовка там просто какая-то космическая. Поэтому я не думаю, что это будет легкий бой, предполагаю, что он дойдет до решения судей. Думаю, что Хабиб выиграет единогласно, но это будет непростой бой», — сказал Махно.



Хабиб снова не сделает вес? Эксперты в полном неадеквате Самые дикие ставки на бой Нурмагомедов – Порье. Можно проверить коэффициент 250.0.