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Литва — Украина: прогноз Алексея Андронова на отборочный матч Евро-2020

Литва — Украина: прогноз Алексея Андронова на отборочный матч Евро-2020
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Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч Литва — Украина в квалификации Евро-2020.

Ставка: победа украинцев с форой «-1,5» мяча за 2.05.

«Сборная Украины уже очень многое сделала, чтобы квалифицироваться на Евро-2020. Прежде всего я говорю о победе над сербами со счётом 5:0. Если мы говорим в целом о развитии отборочного турнира для команды Андрея Шевченко, то это была неожиданность. Украине очень тяжело дались игры с Люксембургом, а вот сербов удалось так разорвать.

Литва — соперник в каком-то смысле исторический. И уж точно об этом помнит Шевченко. После своего великолепного выступления на чемпионате мира в Германии в 2006 году Украина в следующем отборочном цикле была вместе со сборной Литвы. И тогда именно неудача в Литве не позволила украинцам побороться за путёвку на Евро-2008. Уверен, что Шевченко это и так помнит. Если забыл, напомнят журналисты.

У украинской сборной вернулся в строй Андрей Ярмоленко, он уже забивает за свой клуб в Англии. Евгений Коноплянка закончил свою трансферную сагу переходом в «Шахтёр».

Думаю, Украина в хорошем настроении подходит к этой встрече и прекрасно понимает, что если удастся повести с минимальным счётом, то этого будет мало. Надо будет работать дальше и добиваться большего.

Рискну и поставлю на выездную победу украинцев с форой «-1,5» мяча. Хотя это и не в стиле украинской сборной. Коэффициент — 2,05».

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