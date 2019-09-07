Сербия — Португалия: прогноз Дмитрия Шнякина на отборочный матч Евро-2020

Популярный комментатор Дмитрий Шнякин сделал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Сербия — Португалия.



Ставка: гол Митровича за 2.75.



«Крутая, бомбическая и статусная пара: Сербия сыграет с Португалией в матче отборочного турнира Евро-2020.



Обеим командам не хватает очков: португальцы пока без побед. Сербы сыграли вничью с Португалией в первом матче, затем проиграли Украине — 0:5, сменив после этого главного тренера. Позже уже успели выиграть у сборной Литвы. Надо сказать, что у меня тяга к таким ставкам, как гол конкретного футболиста. И сегодня тоже рискну, призываю обратить внимание на центрального форварда Александра Митровича. У него шикарная статистика в матчах за сборную: в 49 встречах 25 мячей. Он забивает в каждом втором матче. Шикарный результат!



Митрович забил два мяча в ворота Литвы в последнем матче за сборную. И сейчас он в тонусе: возглавляет гонку бомбардиров в Чемпионшипе (5 мячей). Фактурный, атлетичный, быстрый. Умеет забивать разными частями тела и открываться на фланговые передачи. У сербов есть кому снабжать его мячами: Тадич, Ляич и тот же Коларов может сделать шикарную передачу с фланга. Это все футбол для Митровича.



Очевидно, что котировки Митровича выше, чем у Луки Йовича, форварда «Реала», который первый матч с португальцами провел на скамейке и не факт, что этот начнет с основе. Плюс в обороне Португалии до сих пор играет пятидесятилетний Пепе, ну сколько можно? Митрович — побыстрее, посвежее и посильнее. Коэффициент на гол Митровича в матче с Португалией — 2,75».



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