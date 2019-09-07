Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье: прогноз «Чемпионата» на бой UFC 242

Автор «Чемпионата» Иван Ковалев дал прогноз на бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе, в котором сойдутся Хабиб Нурмагомедов (Россия, 30 лет) и Дастин Порье (США, 30 лет). Этот поединок пройдет 7 сентября, в субботу, в Абу-Даби. Начало боя Хабиб —Порье в 23:00 по Москве.



Ставка: победа Хабиба болевым, удушающим или добровольная сдача за 2.50.



«Порье сочетает в себе все основные качества успешного бойца: характер чемпиона, отличный бокс и вполне сносная борьба, навык в которой Дастин начал приобретать ещё в школе. По поводу выносливости, а это всегда очень важный аспект в боях с Хабибом, к Порье также больших вопросов не возникало. Разве что в его поединке с Холлоуэем многие заметили, как Макс начал перехватывать инициативу во второй половине схватки. Но это можно объяснить стартовым натиском Порье, которым он, вероятно, увлёкся, почувствовав близость досрочной победы.



Кроме того, американец считается довольно большим андердогом, значит, многого от него не ждут. Психологический груз во всей этой истории распределён между бойцами неравномерно: львиная доля, очевидно, ляжет на плечи бойца из Дагестана. Ведь это он непобеждённый, неоспоримый, доминирующий.



И последнее, что хотелось бы сказать в пользу ставки на победу Порье, у него действительно есть неплохой шанс попасть по Хабибу слева в начале боя. Да, этот прогноз похож на все предыдущие, касающиеся поединков Нурмагомедова, но по-другому быть и не может: тактика Орла не разнообразна, но эффективна и против неё не так много противоядий.



Нурмагомедов уже пропускал опасные удары на старте первого раунда. Их автором был Майкл Джонсон (который, кстати, нокаутировал Порье, оформив тому пока последнее поражение), который пусть и считается одним из самых быстрых боксёров дивизиона, но тяжёлым его удар не назовешь.



Кроме того, Джонсону не хватило жёсткости и агрессии, чтобы развить успех, а у Порье этого добра как раз хватает. Поэтому победа Дастина в первой половине боя не должна никого удивлять. Однако стоит отметить, что для неё американцу ни в коем случае нельзя попадать в объятия россиянина, ведь тогда мечты о новом титуле не сбудутся.



Мы все это прекрасно знаем и много раз видели: Хабиб сокращает дистанцию, прижимает соперника к сетке (или хватает его ногу прямо в центре октагона), сваливает/сталкивает/швыряет со всего размаху соперника об пол, после уже там, внизу, избивает его настолько долго и упорно, насколько тому хватает терпения.



Точно так же наверняка будет и завтра, если один-единственный план Нурмагомедова на бой сработает в 28-й раз. Борьба дагестанского атлета — нечто невероятное. В этом аспекте с ним никто не способен конкурировать. Почти нет сомнений, что Порье ждёт долгая арабская ночь».

Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье. Прогноз: американца ждёт долгая ночь Не удивимся, если единственный план Нурмагомедова на бой сработает в 28-й раз.