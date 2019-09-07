Сербия — Португалия: прогноз Ильи Казакова на матч отборочного цикла Евро-2020

Футбольный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура отборочного цикла Евро-2020 Сербия — Португалия.
Ставка: ничья за 3.25, обе команды забьют за 1.90.
«Говорим об одном из самых любопытных матчей этого уик-энда в Европе. Сыграют сборные Сербии и Португалии. Мне кажется, здесь надо ставить на несколько неплохих и симпатичных вариантов развития событий.
Во-первых, скорее всего, будет ничья. Португальцы на регулярной основе играют вничью, и сербы не сильнее и не слабее сегодняшних португальцев. Если посмотрим на коэффициенты, то выходит очень неплохой вариант.
Еще один неплохой вариант — коэффициент 1,90 на то, что обе команды забьют. Мне кажется это правильным выбором, потому что Сербия и Португалия регулярно забивают друг другу. Третий вариант — это низ, будет забито менее 2,5 мяча. Если подытожить, то можно рискнуть и сделать ставку на точный счет — 1:1».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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