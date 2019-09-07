Турция — Андорра: прогноз Эльвина Керимова на отборочный матч Евро-2020

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч группы H квалификации чемпионата Европы 2020 Турция — Андорра.



Ставка: тотал голов больше (3,5) за 1.74.



«В сентябре турок ждут не самые сложные матчи с аутсайдерами группы. Но менее ответственными от этого они не становятся. Наоборот, во встречах с Андоррой и Молдовой молодая команда Шенола Гюнеша просто не имеет права на ошибку. Турнирная ситуация настолько плотная (у Турции, Франции и Исландии по 9 очков после 4 туров), что любая неудача может помешать туркам пробиться на Евро-2020.



Любопытно, что впервые с ноября 2014 года Турция проведет официальный матч в Стамбуле. Встреча пройдет на домашнем стадионе «Бешикташа». Это значит, что требовательная стамбульская публика будет давить на команду. Если в других городах Турции болельщики поддерживают сборную при любом счете и какой бы ни была игра, то в Стамбуле все по-другому. Стоит команде пропустить, болельщики сразу начинают свистеть и оскорблять игроков. Так что давление трибун будет колоссальным, но помешать турецкой сборной добиться приемлемого результата это не помешает.



Главный вопрос перед подобными матчами — сколько забьет фаворит? Думаю, больше (3,5). В хорошей форме Хакан Чалханоглу и Дженгиз Ундер, забившие первые голы в новом сезоне Серии А. Максимально мотивирован Дженк Тосун. Несмотря на длительное отсутствие постоянной игровой практики в «Эвертоне», в национальной команде экс-нападающий «Бешикташа» всегда играет хорошо. Плюс болельщики поддержат. Думаю, Турция победит с разгромным счётом. Мой прогноз — тотал голов больше 3,5 за 1,74».