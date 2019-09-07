Сербия – Португалия: прогноз Жорди Гратакоса на матч квалификации Евро-2020

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Сербия – Португалия.



Ставки: ничья за 3.25.



«Для Португалии это матч за 6 очков, в котором приемлем только один результат – победа. Португалия очень слабо стартовала – после двух матчей с Украиной и Сербией у нее лишь два очка, причем обе встречи были домашние. Теперь будет очень непросто догнать разогнавшуюся Украину.



Все знают, какие звезды собраны в Португалии. Есть особые надежды на Жоау Феликса, который должен делать шаг вперед в сборной. И все же Португалия, как правило, не очень сильна характером. У нее не очень много позитивного опыта выбираться из переделок, когда ее прижали в угол. А Сербия, где теперь новые лидеры, как раз из тех, кто вполне может вцепиться в свой шанс.



Предположу, что Португалии не удастся выиграть эту важнейшую встречу. Самый вероятный исход, на мой взгляд, — ничья. На нее и предлагаю поставить».



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