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Сербия – Португалия: прогноз Жорди Гратакоса на матч квалификации Евро-2020

Сербия – Португалия: прогноз Жорди Гратакоса на матч квалификации Евро-2020
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Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Сербия – Португалия.

Ставки: ничья за 3.25.

«Для Португалии это матч за 6 очков, в котором приемлем только один результат – победа. Португалия очень слабо стартовала – после двух матчей с Украиной и Сербией у нее лишь два очка, причем обе встречи были домашние. Теперь будет очень непросто догнать разогнавшуюся Украину.

Все знают, какие звезды собраны в Португалии. Есть особые надежды на Жоау Феликса, который должен делать шаг вперед в сборной. И все же Португалия, как правило, не очень сильна характером. У нее не очень много позитивного опыта выбираться из переделок, когда ее прижали в угол. А Сербия, где теперь новые лидеры, как раз из тех, кто вполне может вцепиться в свой шанс.

Предположу, что Португалии не удастся выиграть эту важнейшую встречу. Самый вероятный исход, на мой взгляд, — ничья. На нее и предлагаю поставить».

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