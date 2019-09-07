Нурмагомедов — Порье: прогноз самбиста Ивана Штыркова на бой 7 сентября

Российский боец MMA, бронзовый призер чемпионатов России по самбо Иван Штырков сделал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье (UFC 242), который пройдет 7 сентября, в субботу, в Абу-Даби и начнется в 23:00 по Москве. Он опубликован на канале Fight Space в YouTube. Прямая трансляция боя в эфире Первого канала будет доступна на «Чемпионате».



«Я думаю, у Хабиба небольшое преимущество психологическое. Если маленький процент удачи будет на стороне Хабиба… Или добивания, на фоне колоссальной усталости соперника, но только если он не будет играть в игру Хабиба.



Я думаю, Хабиб сделает свое дело. Принесет себе 28-ю победу и останется со своим нулем. Если не будет ничего, конечно, экстраординарного. Я думаю, Порье — самый серьезный противник, который у Хабиба вообще в боях (был). Но Хабиб знает, как делать свою работу на все 100%, даже 110%. Если он не захочет показать, что он хороший ударник или еще какие-то фишки, я думаю, он (Хабиб Нурмагомедов) заберет этот бой.



Все знают, что Хабиб очень хорошо выполняет все планы, которые ставит его команда. Имеет абсолютный контроль в партере, в борьбе. Порье говорил, что не собирается убегать от Хабиба, в плане от партера, но если он не собирается этого делать, значит, он проиграет. Единственный шансы Порье продержаться в стойке и попытать счастью на лаки панч, в том чтобы заставить Хабиба ошибаться. Потому что, как мы знаем, борьба очень много сил забирает.



В бое (Хабиба Нурмагомедова) с Макгрегором, Конор показал, что можно защищаться от проходов Хабиба. Но в бое с Макгрегором было влияние очень большое психологическое: бой за титул, ажиотаж от этого поединка. И насколько бы Хабиб не был хладнокровен и профессионал, он также человек, с эмоциями и огромным чувством ответственности. И в том бою оно у него, я думаю, было в десятки раз больше.



С Порье это будет очередной бой, очередная защита. И Хабиб Нурмагомедов будет устойчивее по отношению к бою с Макгрегором. Если он все выполнит на 100%, у Порье есть шансы, но только если он не будет играть в игру Хабиба. Думаю, Нурмагомедов закончит досрочно. Если будет забирать каждый раунд, как с тем же Барбозой», — прокомментировал российский самбист и боец MMA Иван Штырков.



Прогноз: победа Хабиба досрочно с коэффициентом 1.80.



Также читайте прогноз «Чемпионата» и прогноз Альберта Туменова на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье в 23:00 по Москве 7 сентября.

