Дацик дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье

Российский тайский боксер и боец ММА Вячеслав Дацик, по прозвищу «Рыжий Тарзан», поделился прогнозом и ставкой на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье на UFC 242. Видео опубликовано на канале True Gym в YouTube. Этот поединок пройдет 7 сентября, в субботу, в Абу-Даби. Начало боя Хабиб —Порье в 23:00 по Москве.



«Все очевидно, кто победит. Во-первых, Порье — ударник. Во-вторых, он провел несколько тяжелых боев, которые проиграл. Его по факту пробили. По факту его челюсть пробитая. Боксеры понимают, о чем я говорю. Даже легкие попадания какие-то могут привести… Хабиб (Нурмагомедов) навыки бокса тоже какие-то имеет.



Понятное дело, 98% Хабиб его быстро и четко порвет. У него профессиональная, классическая и четкая борьба. Болевые приемы, удушки. Вариантов в борьбе у Порье нет. Но может быть такой вариант, что Хабиб захочет поиграть с более легким соперником, которого, как ему кажется, он порвет как котенка. Показать бокс, как с тем же Макгрегором (Конором). Пойти в какой-то обмен ударами. И на этом моменте Порье может поймать свой шанс и провести встречный удар в челюсть. А как известно, челюсть никто не накачал. Каким бы великим боец не был. Так что упасть может любой.



Максимум 1-2% (шансов) у Порье есть, если Хабиб захочет поиграть, кинуть навстречу, попасть. И (Порье) попробует добить и попасть реально. Легкий, маленький шансик», — прокомментировал российский боец MMA Вячеслав Дацик.



Прогноз: победа Хабиба Нурмагомедова за 1.21.



ТВ-трансляция боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье на Первом канале будет доступна читателям «Чемпионата». Читайте также прогноз Алексея Махно и прогноз Эдуарда Вартаняна на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.

