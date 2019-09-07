Американец Джон Джонс рассказал, за кого будет болеть в бою Хабиб — Порье

Американский боец MMA в полутяжелом весе Джон Джонс рассказал в прогнозе на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье (UFC 242), за кого он будет болеть. Бой пройдет 7 сентября, в субботу, в Абу-Даби и начнется в 23:00 по Москве. Прямая трансляция боя в эфире Первого канала будет доступна на «Чемпионате».



«Хабиб против Дастина Порье. Ничего против Дастина (не имею), просто Хабиб экстраординарный боец. Это экстраординарная борьба. Его тейкдауны практически невозможно остановить. Если Дастин выйдет с хорошей игрой на земле, с отточенными болевыми снизу и если он сможет подниматься на ноги, он даст Хабибу хороший бой.



Я болею за Дастина. Просто потому, что Хабиб — это одноклубник Дэниела Кормье», — сказал Джонс каналу UFC Russia.



Также читайте прогноз «Чемпионата» и прогноз Альберта Туменова на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье в 23:00 по Москве 7 сентября.