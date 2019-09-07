Даниэль Кормье дал прогноз на бой UFC 242 Нурмагомедов — Порье 7 сентября

Лучший боец MMA вне зависимости от весовой категории (2018 год) американец Даниэль Кормье рассказал в прогнозе на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье (UFC 242) о расстановке сил в поединке для официального канала UFC. Поединок пройдет 7 сентября, в субботу, в Абу-Даби. Начало боя Хабиб — Порье — в 23:00 мск.
«Дастин и Хабиб — одни из лучших легковесов на земле. Они оба чемпионы. Но Хабиб Нурмагомедов сейчас не только один из величайших бойцов в истории, но и одна из крупнейших звезд в мире. И это видно по тому, как люди обращают на него внимание с его поединка против Макгрегора. Хабиб просто зверь.
Но Дастин Порье — очень жесткий, стойкий боец из моего родного города, который не даст заднюю не перед кем. Это очень тяжелый бой», — поделился боец MMA Даниэль Кормье.
Телетрансляция боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье на Первом канале будет доступна читателям Чемпионата. Читайте также прогноз Алексея Махно и прогноз Эдуарда Вартаняна на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.
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