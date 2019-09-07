Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье: прогноз Дмитрия Шнякина на бой 7 сентября

Комментатор Дмитрий Шнякин поделился прогнозом и ставкой на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье на UFC 242. Этот поединок пройдет 7 сентября, в субботу, в Абу-Даби. Начало боя Хабиб —Порье в 23:00 по Москве.



«Мы знаем, что Хабиб Нурмагомедов в полном порядке в делах, которые касаются партера. В отличие от Порье. Дастин может быть и сам рад сделать удушающий, но вряд ли болевой. Но вот обороняется американец не идеальным образом именно в таких ситуациях. Хабиб и сам говорит, что у него преимущество в партере. Я, кстати, призываю вас прислушиваться к Хабибу, часто так получается, что он сам прогнозирует свои бои лучше всех.



Думаю, что после девятимесячной дисквалификации Хабибу нужно продышаться, нужно прочувствовать как можно больше раундов, но не обязательно пять. Ну и при всем при этом наш боец сам сказал, что собирается вымотать соперника в партере и довести дело до победы. Он максимально уважительно относится к Порье, нет никаких дополнительных эмоций, которые вдруг могут в кукушку ударить Хабибу. Дополнительной агрессии, как это было в бою с Макгрегором, не будет.

План Порье мы понимаем, он ударник, он прекрасно двигается в клетке, что отметил и сам Хабиб. Порье в хорошей физической форме и готов выдерживать темп соперника даже в партере. Что интересно — 31-летний американец провел достаточно много боев, при этом только раз доходил до пятого раунда. Либо сам выигрывал, либо обыгрывали его. У меня есть ощущение, что и в этот раз Порье не заглянет в пятый раунд.



Думаю, что Хабиб должен победить, но сделать это после третьего раунда. Российский боец попробует весь свой арсенал, доведет дело до четвертого раунда, где Порье и сдастся».



Прогноз: победа Хабиба в 4-м раунде за 12.00.



ТВ-трансляция боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье на Первом канале будет доступна читателям «Чемпионата». Читайте также прогноз Алексея Махно и прогноз Эдуарда Вартаняна на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.