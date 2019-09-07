Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье: прогноз Тиаго Сантоса на бой 7 сентября

Бразильский боец смешанных единоборств Тиаго Сантос сделал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье (UFC 242), который пройдет 7 сентября, в субботу, в Абу-Даби и начнется в 23:00 мск. Прямая трансляция боя в эфире Первого канала будет доступна на «Чемпионате».



«Они оба (Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье) потрясающие атлеты. Оба очень сильные бойцы. Я буду болеть за Порье, потому что он мой одноклубник, и мы вместе тренируемся. У Порье есть все, чтобы одолеть Хабиба», — сказал Тиаго Сантос каналу UFC Russia.

Прогноз: победа Порье с коэффициентом 4.45.

Также читайте прогноз «Чемпионата» и прогноз Альберта Туменова на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье в 23:00 мск 7 сентября.