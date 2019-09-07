Хабиб — Порье: прогноз Бена Аскрена на бой UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября
Американский боец смешанного стиля Бен Аскрен сделал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье (UFC 242), который пройдет 7 сентября, в субботу, в Абу-Даби и начнется в 23:00 мск. Прямая трансляция боя в эфире Первого канала будет доступна на «Чемпионате».
«Дастин против Хабиба… Думаю, Хабиб Нурмагомедов выиграет. И, скорее всего, решением. Дастина тяжело финишировать, но думаю, что Хабиб будет контролировать бой своей борьбой», — сказал Бен Аскрен каналу UFC Russia.
Прогноз: победа Хабиба Нурмагомедова решением судей с коэффициентом 3.05.
Также читайте прогноз «Чемпионата» и прогноз Альберта Туменова на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье в 23:00 по Москве 7 сентября.
- 7 сентября 2019
-
19:00
-
18:45
-
18:35
-
18:30
-
18:15
-
18:10
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:02
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 6 сентября 2019
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:15
Партнерский контент