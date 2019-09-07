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Хабиб — Порье: прогноз Бена Аскрена на бой UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября

Хабиб — Порье: прогноз Бена Аскрена на бой UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября
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Американский боец смешанного стиля Бен Аскрен сделал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье (UFC 242), который пройдет 7 сентября, в субботу, в Абу-Даби и начнется в 23:00 мск. Прямая трансляция боя в эфире Первого канала будет доступна на «Чемпионате».

«Дастин против Хабиба… Думаю, Хабиб Нурмагомедов выиграет. И, скорее всего, решением. Дастина тяжело финишировать, но думаю, что Хабиб будет контролировать бой своей борьбой», — сказал Бен Аскрен каналу UFC Russia.

Прогноз: победа Хабиба Нурмагомедова решением судей с коэффициентом 3.05.

Также читайте прогноз «Чемпионата» и прогноз Альберта Туменова на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье в 23:00 по Москве 7 сентября.

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