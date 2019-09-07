Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье: прогноз Петра Яна на бой 7 сентября

Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье: прогноз Петра Яна на бой 7 сентября
Ставки 0

Российский боец MMA и мастер спорта по боксу Пётр Ян дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье в рамках UFC 242, который пройдет в Абу-Даби, в субботу, 7 сентября. Начало поединка в 23:00 по Москве. Прогноз опубликовал официальный канал UFC Russia на YouTube.

«По бою Хабиб — Порье. Оба идут на победных сериях. Хабиб — это больше борец. Порье больше работает в ударном стиле.

Если в первые раунды Хабиб не навяжет свою борьбу, то бой затянется, и у Порье будут шансы. Но если Хабиб прям с первых раундов будет его переводить (в борьбу) и контролировать, я думаю, Хабиб заберёт эту победу», — прокомментировал Петр Ян.

Прогноз: победа Хабиба Нурмагомедова при победе в 1-2 раунде.

Также читайте прогноз «Чемпионата» и прогноз Альберта Туменова на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье в 23:00 по Москве 7 сентября.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент