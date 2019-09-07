Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье: прогноз Петра Яна на бой 7 сентября

Российский боец MMA и мастер спорта по боксу Пётр Ян дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье в рамках UFC 242, который пройдет в Абу-Даби, в субботу, 7 сентября. Начало поединка в 23:00 по Москве. Прогноз опубликовал официальный канал UFC Russia на YouTube.
«По бою Хабиб — Порье. Оба идут на победных сериях. Хабиб — это больше борец. Порье больше работает в ударном стиле.
Если в первые раунды Хабиб не навяжет свою борьбу, то бой затянется, и у Порье будут шансы. Но если Хабиб прям с первых раундов будет его переводить (в борьбу) и контролировать, я думаю, Хабиб заберёт эту победу», — прокомментировал Петр Ян.
Прогноз: победа Хабиба Нурмагомедова при победе в 1-2 раунде.
Также читайте прогноз «Чемпионата» и прогноз Альберта Туменова на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье в 23:00 по Москве 7 сентября.
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