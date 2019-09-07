Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье: прогноз Юрия Лозы на бой 7 сентября

Музыкант Юрий Лоза дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье в рамках UFC 242, который пройдет в Абу-Даби, в субботу, 7 сентября. Начало поединка в 23:00 мск.
«К сожалению, не смогу посмотреть бой, буду на концерте. Но потом в записи посмотрю. Хабиб должен победить, но уверенным в этом быть нельзя. Против него выходит не мальчик для битья. В этом виде спорта одно неосторожное движение может всё решить. Сколько раз уже ставили на того же Фёдора Емельяненко, но пропускает один удар — и нет человека, а дальше уже добивают. В этом весе один пропущенный удар может всё решить. Да, Хабиб готов, он пойдёт в партер, но даже борцы проигрывали по неосторожности. Ему надо доказывать, у него запредельный настрой. Это может сыграть ему на руку, потому что, когда глаза горят, человека не свалить.
Будем надеяться, что наш парень победит. Должен придушить. Главным спортсменом России я бы его не назвал. У нас много видов спорта, где мы имеем хороших спортсменов. Пловцы выигрывают, легкоатлеты, футболисты в гостях обыгрывают Шотландии, хоккей — отдельная тема. Одного лучшего выбрать тяжело», — сказал Лоза.
Прогноз: победа Хабиба Нурмагомедова болевым или удушающим за 2.35.
Также читайте прогноз «Чемпионата» и прогноз Альберта Туменова на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье в 23:00 мск 7 сентября.
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