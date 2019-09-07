Хабиб — Порье: прогноз Александра Вишневского на бой 7 сентября в Абу-Даби

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье в рамках UFC 242, который пройдет в Абу-Даби, в субботу, 7 сентября. Начало поединка в 23:00 по Москве.



«Порье — не самый удобный соперник для Хабиба. У него хорошая ударная техника и очень прокачанные мышцы, при этом в партере Порье не настолько безнадежен против Хабиба, как Макгрегор. Особенно американец опасен в первые два раунда, пока он свежий. Далее мышцы забьются, закислятся и Порье потеряет свои главные козыри. Он редко когда доходил до пятого раунда, к 25-минутной схватке лучше готов Хабиб. Думаю, Хабиб выиграет, и наиболее вероятным выглядит вариант, что дагестанец выиграет не в первые два раунда, но все же досрочно.



В ставках здесь можно использовать тактику, которую я использовал при бое Хабиба против Макгрегора: сделал одиночные ставки на победу Хабиба в третьем, четвертом и пятом раундах с очень высокими коэффициентами. Тогда было очевидно, что Хабиб захочет помучать столь ненавистного ему соперника и не захочет быстрой победы. В итоге Хабиб победил в четвертом раунде и у меня тогда сыграла ставка с коэффициентом 13.



К Порье у Хабиба такой ненависти уже нет, теперь бой представляется более сложным для прогноза. Отец Хабиба сказал в интервью, что его подопечный здорово поработал над ударной техникой. Тут нельзя исключать вероятности того, что бой закончится одним ударом в первые пару раундов, что было сложно представить в поединке Хабиба с Конором. Но все же вероятнее, что дело дойдет до третьего раунда. Эксперты в боях (настоящие эксперты в смешанных единоборствах, а не я) отмечают, что работающий с Хабибом тренер Хавьер Мендес является сторонником тактики передышки в третьем раунде. Ради того, чтобы набраться сил на ударнейшую концовку. И именно в четвертом раунда прошлого боя Хабиб наиболее сильно превосходил Конора. И в итоге победил в этом раунде.



Рискну снова поставить на победу Хабиба в четвертом раунде. Коэффициент — 12. Это моя основная ставка с наибольшей суммой ставки. Ну и для подстраховками можно поставить меньшие суммы на победу Хабиба в соседних раунда".



Прогноз: победа Хабиба Нурмагомедова в четвертом раунде за 12.0.



Также читайте прогноз «Чемпионата» и прогноз Альберта Туменова на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье в 23:00 по Москве 7 сентября.