Хабиб — Порье: прогноз Андрея Корешкова на бой 7 сентября в Абу-Даби
Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков сделал прогноз на главный поединок турнира UFC 242. В бою за титул чемпиона UFC в легком весе сойдутся действующий обладатель титула Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион Дастин Порье. Ориентировочное начало боя — 23:00 мск.
Ставка: досрочная победа Хабиба за 1.70.
«Уверен, что Дастину Порье будет очень тяжело. Мне тоже кажется, что Хабиб Нурмагомедов выиграет досрочно. По моим ощущениям бой может закончиться в конце второго раунда, середине третьего или в четвёртом. Это будет досрочная победа Хабиба», — заявил Корешков.
Также читайте прогноз «Чемпионата» и прогноз Эдурда Вартаняна на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье в 23:00 по Москве 7 сентября.
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